Кравець з Луго продовжили невтішну серію

Луго Василя Кравця не зміг набрати очок у матчі 36 туру Сегунди проти Спортінга.

Сегунда, 36 тур

Спортінг Х – Луго – 2:0

Голи: Мендес, 24, Гарсія, 72

Команда українця поїхала в гості до Спортінга, який перебуває в середині турнірної таблиці. Луго мав неприємну серію з трьох матчів без перемог, однак перервати її не вдалося. Хіхонці без зайвих зусиль оформили по голу в середині кожного тайму – постаралися Мендес та Гарсія. Гості також мали кілька хороших моментів, але їхнім ударам відверто бракувало точності.

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Кравець провів на полі всі 90 хвилин, показавши звичну для себе гру – цупкий в обороні, старанний і не надто ефективний в атаці. Оцінка українця за Sofa Score виявилася однією з найгірших в команді, щоправда, різкого контрасту немає.

Невдала серія Луго продовжилася, а відрив від рятівного 18 місця може зрости до п'яти пунктів, якщо всі конкуренти виграють свої матчі.

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