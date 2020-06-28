toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ДЕСНА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА ШАХТАР

Кравець з Луго продовжили невтішну серію

20:24 - Читать на русском
Кравець з Луго продовжили невтішну серію
Кравець на фоні радісних суперників / Сайт Спортінга

Луго Василя Кравця не зміг набрати очок у матчі 36 туру Сегунди проти Спортінга.

Сегунда, 36 тур

Спортінг Х – Луго – 2:0

Голи: Мендес, 24, Гарсія, 72

Команда українця поїхала в гості до Спортінга, який перебуває в середині турнірної таблиці. Луго мав неприємну серію з трьох матчів без перемог, однак перервати її не вдалося. Хіхонці без зайвих зусиль оформили по голу в середині кожного тайму – постаралися Мендес та Гарсія. Гості також мали кілька хороших моментів, але їхнім ударам відверто бракувало точності.

Нумансія – Ов'єдо: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Луніна за 6 очок

Кравець провів на полі всі 90 хвилин, показавши звичну для себе гру – цупкий в обороні, старанний і не надто ефективний в атаці. Оцінка українця за Sofa Score виявилася однією з найгірших в команді, щоправда, різкого контрасту немає.

Невдала серія Луго продовжилася, а відрив від рятівного 18 місця може зрости до п'яти пунктів, якщо всі конкуренти виграють свої матчі.

Альбасете здолав Расінг і відірвався від зони вильоту – Зозуля оформив годину гри в більшості та заробив пенальті

blog_ava
Шахтар – Зоря: Скрипник стає найгіршим суперником для Каштру, невдала копія Динамо, дуель капітанів і важкі чемпіони
01:10
15111
Теги
Спортінг Хіхон Спортінг Хіхон Іспанія Луго Луго Українці за кордоном Василь Василь Кравець
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
7
хв
Парма
22:45
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук