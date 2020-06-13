Кравець з Кайсеріспором дивом програв Фенербахче – розкішні голи і драма в кінцівці

Кайсеріспор Артема Кравця не зміг успішно відновити чемпіонат Туреччини.

Чемпіонат Туреччини, 27 тур

Фенербахче – Кайсеріспор – 2:1

Голи: Мурікі, 87 (пен.), Густаво, 88 – Менса, 59

Вилучення: Туфан, 12 (Ф)

Фенербахче отримав серйозні проблеми вже на 12 хвилині – Туфан побачив перед собою пряму червону картку, залишивши команду в меншості. Динаміці гри це не сприяло, оскільки Фенербахче не міг йти вперед великими силами, а Кайсеріспор просто боявся ризикувати. Все найцікавіше відбулося в другому таймі.

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Бернард Менса відкрив рахунок ідеальним ударом зі штрафного. Кравець і до цього не надто виділявся на полі, а гол дозволив Кайсеріспору остаточно сконцентруватися на захисті. Форвард збірної України з трьох спроб жодного разу не влучив у ворота, змарнував одну хорошу нагоду. Зрештою, оцінка Артема за SofaScore виявилася однією з найнижчих – всього 6,3 бали.

Парадоксально, але крах гостей настав якраз після заміни Кравця на 81 хвилині. Захисник Кайсеріспора незграбно зіграв рукою у власному штрафному, давши Мурікі можливість зрівняти рахунок. Минає кілька секунд і Луїс Густаво надпотужним ударом з 25 метрів добив гостей – 2:1.

Поразка залишила Кравця і компанію на останній сходинці таблиці з 22 очками. Фенербахче здобув 43 пункти та наздогнав на сьомому місці Аланіяспор.

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