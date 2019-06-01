Кравець: Скучив за атмосферою збірної України

Нападник збірної України Артем Кравець поділився враженнями від перебування в стані команди.

"За атмосферою у збірній однозначно скучив. І не впливає, що відпустка відкладається.

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Я в хорошому стані. Грав усі ігри в чемпіонаті. Останню тільки зіграв не всю, бо у нас було вилучення воротаря, і довелося знімати нападника. А так, стан добрий. І фізичний, і моральний. Все відмінно.

Збірні Сербії, Португалії, і я включу нас в цю компанію – головні претенденти на вихід з групи. Звичайно ж, ігри з цими командами важливі. Але я не буду окремо виділяти Сербію", – поділився Кравець в коментарі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, поєдинки Україна – Сербія та Україна – Люксембург пройдуть на Арені Львів 7 та 10 червня відповідно.

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