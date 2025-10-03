Генеральний директор Динамо Дмитро Бріф повідомив, що Артем Кравець виїхав з України ще під час роботи в клубі.

"Востаннє Артем виїхав у закордонне відрядження на стажування і просто не повернувся. Він же давав інтерв'ю не з України. На запитання в телефонній розмові, коли він повернеться до Києва, відповів: "Я не повернусь. Хочете, буду працювати дистанційно".

Побачимо, повернеться чи ні. Але ми теж не будемо тримати людину на аутсорсі, яка не виконує завдань, які перед нею ставляться. Тому клуб вирішив не продовжувати співпрацю", – сказав Бріф в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Артем Кравець працював радником Ігоря Суркіса. У грудні 2023 року екс-нападник був переведений у скаутський відділ. Нещодавно Кравець покинув свою посаду, після чого розкритикував селекційну та трансферну діяльність керівництва Динамо.

