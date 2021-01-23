Нападник турецького Коньяспора Артем Кравець увірвався до числа найкращих бомбардирів сезону в Європі серед футболістів, які виходили на заміну, повідомляє Твіттер CIES Football Observatory.

Асист Кравця не допоміг Коньяспору перервати безвиграшну серію у чемпіонаті Туреччини

За даними дослідницького центру, український форвард зумів відзначитись тричі, увійшовши у гру з лави запасних (в середньому Артем витрачав 26 хвилин на гол).

Лідером у цій номінації став форвард французького ПСЖ Кіліан Мбаппе (3 голи, 23 хвилини на гол в середньому). Другу сходинку посів Едінсон Кавані з Манчестер Юнайтед, третій – Маттео Політано з Наполі.

Топ-10 найкращих гравців за забитими голами при вході на заміну:

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