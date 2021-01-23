Кравець увійшов у топ-10 джокерів-бомбардирів у Європі
Український легіонер Коньяспора Артем Кравець потрапив до престижної компанії.
Нападник турецького Коньяспора Артем Кравець увірвався до числа найкращих бомбардирів сезону в Європі серед футболістів, які виходили на заміну, повідомляє Твіттер CIES Football Observatory.
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За даними дослідницького центру, український форвард зумів відзначитись тричі, увійшовши у гру з лави запасних (в середньому Артем витрачав 26 хвилин на гол).
Лідером у цій номінації став форвард французького ПСЖ Кіліан Мбаппе (3 голи, 23 хвилини на гол в середньому). Другу сходинку посів Едінсон Кавані з Манчестер Юнайтед, третій – Маттео Політано з Наполі.
Топ-10 найкращих гравців за забитими голами при вході на заміну:
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