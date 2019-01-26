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Кравець та Кучер допомогли Кайсеріспору вистояти в меншості проти Бурсаспора

18:16 25 Читать на русском
Кравець та Кучер допомогли Кайсеріспору вистояти в меншості проти Бурсаспора
Кайсеріспор – Бурсаспор / Фото ФК Кайсеріспор

Відбувся поєдинок 19-туру турецької Суперліги Кайсеріспор – Бурсаспор.

Турецька Суперліга, 19-й тур

Кайсеріспор – Бурсаспор – 1:1

Голи: Сепунару, 48 – Ердоган, 30

Вилучення: Менса, 55 (К)

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Гості жвавіше розпочали поєдинок, за що були винагороджені голом вже на 30-й хвилині. Після перерви гравці Кайсеріспора вирівняли становище і навіть могли замахнутись на камбек, але вилучення Менса зіпсувало плани господарів.

Український форвард Артем Кравець вийшов у стартовому складі Кайсеріспора, але вилучення змусило тренера замінити гравця у другому таймі. Його співвітчизник Олександр Кучер з'явився на полі на 74-й хвилині та допоміг господарям втримати нічию ціною жовтої картки.

Теги
Українці за кордоном Олександр Кучер Олександр Кучер Артем Кравець Артем Кравець Бурсаспор Бурсаспор Туреччина Кайсеріспор Кайсеріспор
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