Кравець став одним із найкращих, але це не допомогло Луго обіграти Малагу і покинути зону вильоту

Луго на своєму полі не зміг обіграти Малагу в рамках 35-го туру Сегунди. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Сегунда, 35 тур

Луго – Малага – 0:0

Луго, за який виступає Василь Кравець, провів дуже важливий матч у контексті боротьби за виживання. "Біло-червоні" приймали Малагу, яка перед звітним туром мала лише на три очки більше, але не змогли покращити своє становище.

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Гості володіли ігровою перевагою і були значно гострішими поблизу чужих воріт – Луго за увесь матч не завдав жодного удару у площину. Проте, жодній з команд так і не вдалося бодай відкрити рахунок. Фінальний свисток зафіксував "суху" нічию.

Український легіонер господарів вийшов на поле у стартовому складі і відіграв увесь матч. За оцінками Sofa Score, Кравець (7.5) став одним із найкращих у поєдинку на дві команди (більше лише у голкіпера Луго (7.8)). Василь здійснив 2 перехоплення і 3 успішних спроб відбору, в атаці віддав 2 ключових паси та створив один гольовий момент для партнерів.

Після цього матчу Луго залишився у зоні вильоту (20 місце), маючи у своєму активі 38 очок. У Малаги 41 заліковий пункт та 15-а сходинка.

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