Кравець став фаворитом у боротьбі за виживання з Луніним і Зозулею – українець здобув важливу перемогу в Сегунді

Луго вирвав перемогу в поєдинку 32-го туру Сегунди проти Расінга. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Іспанія. Сегунда 2019/20, 32-й тур

Расінг – Луго – 1:2

Голи: Сехудо, 12 – Ель-Хасен, 58, Піта, 70

Луго з Василем Кравцем у складі здобув непросту перемогу над Расінгом. Вже на 12-й хвилині сантандерці повели у рахунку завдяки голу Сехудо. Перша половина завершилась за переваги господарів, однак у другій половині Ель-Хасен зрівняв становище. А на 70-й хвилині Піта вирвав перемогу для Луго.

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Зазначимо, що Василь Кравець провів повний матч, потрапивши до протоколу на 48-й хвилині – отримав попередження. Портал Sofascore оцінив виступ українця на 6.6 з максимальних 10.

В активі Кравця – 5 кросів (3 з них досягнули цілі), 3 передачі під удар та 4 спроби дриблінгу (2 з яких виявились успішними). Загальна точність пасів досить висока – 81% передач українця були вдалими.

А от в гра в захисті Кравця була не найкращою. Василь 9 разів вступав у боротьбу за м'яч та лише тричі виграв її, а з повітряних дуелей вийшов переможцем в одній з трьох. Також українець чимало обрізався – в пасиві Кравця аж 20 втрат м'яча.

Таким чином, Луго набрав 37 очок та піднявся на 17 позицію, а Расінг з 28 пунктами залишився останнім. Після цієї звитяги Луго випереджає на одне очко Ов'єдо Луніна та на два очки Альбасете Зозулі. Роман все ще перебуває в зоні вильоту, а два інші українці – прямо над нею.

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