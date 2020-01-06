toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕНИС ГАРМАШ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Кравець: Старе керівництво Кайсеріспора постійно брехало нам

22:25 277 Читать на русском
Кравець: Старе керівництво Кайсеріспора постійно брехало нам
Артем Кравець / Fotomac

Український нападник Кайсеріспора Артем Кравець розповів про стосунки із попереднім керівництвом турецького клубу.

"У нас хороші стосунки з президентом клубу. Попереднє керівництво багато брехало. Сьогоднішній власник виконує обіцянки. Всі довіряють йому. Він також докладає багато зусиль. Я знаю, що все буде набагато краще з ним. Старе керівництво постійно брехало нам. Вони брехали про гроші, про команду, про все можливе", – цитує Кравця Ajansspor.

Кравець не планує покидати Кайсеріспор

Нагадаємо, Кравець перейшов у Кайсеріспор на початку 2018 року. В поточному сезоні український форвард зіграв 5 матчів у турецькій Суперлізі і забив 3 голи.

Миколенко, який "засяє в МЮ", і ще один українець – у світовій збірній ажіотажу 2019 за версією європейського ЗМІ

blog_ava
Агент Гармаша розкрив причини переходу клієнта в Різеспор
07:30
20675
Теги
Українці за кордоном Кайсеріспор Кайсеріспор Артем Кравець Артем Кравець Туреччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
36
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук