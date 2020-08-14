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Кравець розпочав підготовку до сезону з Кайсеріспором попри всі чутки щодо "вигнання" українця з клубу

16:20 - Читать на русском
Кравець розпочав підготовку до сезону з Кайсеріспором попри всі чутки щодо "вигнання" українця з клубу
Артем Кравець / Сайт Кайсеріспора

Нападник Артем Кравець готується до наступної кампанії разом з іншими гравцями Кайсеріспора.

Українець з'явився на фотографіях, які опублікував офіційний Twitter турецького клубу.

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Раніше з'явилися чутки, що керівництво Кайсеріспора не розраховує на Кравця і порадило форварду шукати нову команду. Контракт гравця збірної України з "червоно-жовтими" чинний до 30 червня 2021 року, поточна ціна за Transfermarkt – 475 тисяч євро.

Додамо, що Кравець став другим бомбардиром Кайсеріспора у минулому чемпіонаті Туреччини – 8 голів у 19 матчах. Команда посіла останню сходинку турнірної таблиці, однак уникнула вильоту завдяки розширенню ліги до 21 учасника.

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Теги
Василь Василь Кравець Туреччина Кайсеріспор Кайсеріспор Українці за кордоном
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