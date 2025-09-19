– Як думаєш, чи має Ярмоленко повноваження звільнити тренера? З огляду на його нещодавній скандал із Шовковським… Це ж могло статися.

– Та ні, такої точної історії немає. Можливо, його думку могли б запитати, але прямо звільнити тренера він не може. Це прерогатива власників.

Шовковський вигнав Ярмоленка з тренування Динамо, – Бурбас

Тобто тут однозначно без варіантів. Можливо, тільки запитати якусь думку. А щодо конфлікту…

Слухай, конфлікти в футбольних командах завжди трапляються, постійно, і не один, навіть протягом одного сезону. Питання в тому, як це взагалі вийшло за межі команди, а по-друге – з якою формулюванням це дійшло до президента, у контексті того, що нібито тренера "зливають" у матчі Ліги чемпіонів.

Це було настільки перекручено, що я трохи був у шоці з усього цього, – сказав Кравець у інтервʼю журналісту Ігорю Бурбасу.

Нагадаємо, що журналіст Ігор Бурбас повідомляв про конфлікт на тренуванні Динамо між головним тренером Олександром Шовковським та Андрієм Ярмоленком. Інцидент стався перед матчем-відповіддю проти Пафоса у кваліфікації Ліги чемпіонів. Тренер висловив невдоволення самовіддачею Ярмоленка та у грубій формі попросив його залишити тренування.

