Кравець: Рівень гри збірної України дає привід для оптимізму

Нападник турецького Кайсеріспора та збірної України Артем Кравець вірить, що "синьо-жовтим" до снаги вдало виступити у виїздному матчі проти Португалії.

"У поєдинку з італійцями я зіграв лише 15 хвилин. Можливо, тоді я був не в найкращій формі, до того ж дуже хотів себе проявити. Одне до одного – і, як підсумок, пошкодження.

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Будь-який футболіст мріє грати за свою національну команду. Для мене це дуже важливо й почесно. Буду робити все, щоб і надалі бути затребуваним у головній команді країни.

Напередодні тренування я відіграв повний матч за свій клуб, тому на цьому занятті працював у полегшеному режимі, але далі все піде, як зазвичай, із повною віддачею.

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Розпочинати турнір матчем з Португалією? Нічого не вдієш, такий жереб. Буде складно, але ми плануємо брати очки в Лісабоні, оскільки кожен пункт буде на вагу золота. Збірна України дуже хоче потрапити до фінальної стадії турніру.

Роналду? Для кожного футболіста цей виконавець – приклад професійного ставлення до своїх обов'язків. Одним словом – найкращий гравець у світі.

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Чому б нам не перемогти? Я б не сказав, що португальці непереможні. Той футбол, який збірна України демонструвала в Лізі націй, дає привід для оптимізму", – цитує Кравця офіційний сайт ФФУ.