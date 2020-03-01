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Кравець провів черговий успішний матч за Луго – команда українця не пропустила у третій грі поспіль

19:23 244 Читать на русском
Кравець провів черговий успішний матч за Луго – команда українця не пропустила у третій грі поспіль
Луго встояв у матчі з Депортіво / AS

У 30 турі Сегунди Луго нашого Василя Кравця зумів набрати очко у виїзному матчі проти Депортіво.

Сегунда, 30 тур

Депортіво – Луго – 0:0

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У черговому турі Сегунди зійшлися команди, які ведуть боротьбу за виживання. Депортіво володів перевагою протягом більшої частини матчу, але так і не зміг вразити ворота гостей. Для Луго цей матч став третім поспіль, у якому команда залишила свої ворота у недоторканності.

Повний матч у складі Луго провів український захисник Василь Кравець. Він виграв 5 із 8 єдиноборств, пасував з точністю 67%, виконав 6 навісів з флангу та один раз неточно пробив по воротах. За свою гру Кравець отримав 7,2 бали від статистичного порталу SofaScore (середня оцінка Луго – 6,78). Таким чином Кравець увійшов у трійку найкращих гравців своєї команди у звітному матчі.

Зазначимо, що після цього матчу Луго продовжує посідати 19 місце в Сегунді. До рятівної позиції – одне очко.

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Теги
Іспанія Українці за кордоном Василь Кравець Василь Кравець Депортіво Депортіво Луго Луго Сегунда
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