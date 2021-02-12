Захисник Леха Василь Кравець двічі був на межі сенсаційного вильоту з Кубка Польщі.

Кубок Польщі, 1/8 фіналу

Радомяк Радом – Лех – 1:1 (3:4 в с.п)

Голи: Радецкі, 102 (пен.) – Пухач, 117 (пен.)

Радомяк у другому дивізіоні бореться за підвищення до еліти, але знайшов сили і на Кубок. Скромні господарі на засніженому полі вистояли всі 90 хвилин, а в першому екстра-таймі вийшли вперед завдяки пенальті. Лех врятував Тімотеуш Пухач, який також точно пробив з точки за 3 хвилини до фінального свистка.

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Долю путівки у наступний раунд вирішила футбольна лотерея. Лех розпочав серію провально – Тіба та Василь Кравець програли свої дуелі голкіперу. Гравці Радомяка реалізували три з чотирьох спроб і повинні були забирати перемогу. Втім, голкіпер Леха Філіп Беднарек відбив удар Мілоша Козака – серія продовжується додатковими ударами!

Грузин Ніка Квекескірі був точним, а суперник змарнував шосту спробу. Лех важко пройшов до 1/4 фіналу, де суперником стане ще один представник другого дивізіону – Пуща.

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