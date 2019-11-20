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Кравець повідомив про своє відновлення після травми – українець може зіграти проти лідера

13:26 475 Читать на русском
Кравець повідомив про своє відновлення після травми – українець може зіграти проти лідера
Артем Кравець / фото із соцмереж

Український легіонер турецького Кайсеріспора Артем Кравець готовий повернутися на футбольне поле.

"Я готовий фізично і психологічно. Хочу максимально допомогти своїй команді та одноклубникам.

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Граємо для наших уболівальників. Коли вони приходять на стадіон, ми завжди хочемо дарувати їм перемоги. Це наша робота. Тому я запрошую їх на стадіон і хочу, щоб вони насолоджувалися нашою грою. Вірю, що ми обов'язково здобудемо 3 очки", – цитує Кравця Metropol Haber.net.

Додамо, що в нинішньому сезоні Кравець не провів на полі жодного матчу, оскільки проходив реабілітацію після операції на спині. Після 11 турів Кайсеріспор останній в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. Наступним суперником команди українця стане Свісасспор, який іде на першому місці.

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Українці за кордоном Артем Кравець Артем Кравець Туреччина Кайсеріспор Кайсеріспор
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