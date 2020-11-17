Форвард турецького Коньяспора Артем Кравець залікував травму та відновив заняття з основою команди з Анатолії.

Український нападник повністю відновився від ушкодження, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Кравець повернувся до загальної групи "біло-зелених". У вівторок він тренувався із основою Коньяспора. Разом із партнерами по команді вихованець Динамо готується до поєдинку турецької Суперліги проти Касимпаші, запланованого на 22 листопада.

Нагадаємо, що Артем Кравець був викликаний до збірної України замість хворого Владислава Супряги. Проте, травма привідного м'яза завадила досвідченому форварду приїхати до табору національної команди.

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