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Кравець посприяв перемозі Кайсеріспора – команда українця відчайдушно бореться за виживання

2 березня 22:09 143 Читать на русском
Кравець посприяв перемозі Кайсеріспора – команда українця відчайдушно бореться за виживання
Радість гравців Кайсеріспора / Твіттер клубу

Кайсеріспор Артема Кравця продовжив свою безпрограшну серію в чемпіонаті Туреччини.

Суперліга, 24 тур

Кайсеріспор – Гезтепе – 1:0

Гол: Мешановіч, 70

Українець втретє поспіль вийшов у основі. Команди не надто вражали атакувальною грою, завдавши на двох лише один удар в площину воріт. Кравцю було важко знайти момент в таких умовах, і екс-гравець Динамо отримав жовту картку на 13 хвилині.

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Суперники явно були налаштовані змінити ситуацію після перерви – Бернард Менса не зміг переграти голкіпера Гезтепе, а гості відповіли ударом головою від Борхеса. Зрештою, Кайсеріспор таки відкрив рахунок. Кравець з кількох метрів вгамселив м'яча у воротаря, а Мешановіч вдало зіграв на добиванні і приніс своїй команді перемогу.

Кайсеріспор здобув вісім очок у останніх чотирьох турах і вже не виглядає таким безнадійним аутсайдером. Кравець і компанія все ще останні, але до рятівної зони всього три пункти.

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Українці за кордоном Артем Кравець Артем Кравець Туреччина Гезтепе Гезтепе Кайсеріспор Кайсеріспор
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