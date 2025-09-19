"Коли його взяли, я просто згадував, бо дивився нападників. І, чесно кажучи, не міг його одразу пригадати. Потім я його згадав. Ми його переглядали ще взимку. Тоді, як я згадую, єдине, що я виділив, – це певною мірою гра головою. Не було жорсткої просадки в інших діях, все виглядало посередньо.

Вболівальники Динамо влаштували жорсткий прийом Бленуце – Шовковський став на захист гравця

Моя логіка була дуже проста: якщо не було "вау", то… Дивишся на футболіста – щось є. Починаєш за щось чіплятися. Ось коли ми дивилися Себальйоса, там було це "вау".

Ми подивилися на Бленуце і залишили його осторонь. Повернемося до нього, раптом що. Окрім мене, його ніхто більше не переглядав.

Зараз я почув, що Бленуце запропонували одразу президенту. По ньому був запит у плані, чи його знають. Сказали, що знають, що ніби непоганий. І все.

Далі, як я чув, рішення приймалося на рівні президента. Скаутський відділ не перевіряв цю інформацію.

У моєму розумінні це помилка, але проблема не зовсім у цьому. Це про систему, яка працює саме так. Ці помилки б’ють по іміджу та імені клубу, – сказав Кравець у інтервʼю журналісту Ігорю Бурбасу.

Нагадаємо, що Динамо 3 вересня оголосило про трансфер Владислава Бленуце та підписання з 23-річним румунським нападником п’ятирічного контракту. Згодом стало відомо, що новачок киян у своєму TikTok робив репости, зокрема промови пропагандиста Володимира Соловйова та відео з саундтреком серіалу Бригада. У клубі заявляли, що не встигли перевірити всю інформацію про нападника, оскільки підписували його в останній момент.

