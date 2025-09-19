Кравець поділився історією підписання скандального новачка Динамо: "Ми переглядали його ще взимку"
Артем Кравець, колишній радник президента Динамо Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу, розповів про процес підписання нападника Владислава Бленуце клубом.
"Коли його взяли, я просто згадував, бо дивився нападників. І, чесно кажучи, не міг його одразу пригадати. Потім я його згадав. Ми його переглядали ще взимку. Тоді, як я згадую, єдине, що я виділив, – це певною мірою гра головою. Не було жорсткої просадки в інших діях, все виглядало посередньо.
Вболівальники Динамо влаштували жорсткий прийом Бленуце – Шовковський став на захист гравця
Моя логіка була дуже проста: якщо не було "вау", то… Дивишся на футболіста – щось є. Починаєш за щось чіплятися. Ось коли ми дивилися Себальйоса, там було це "вау".
Ми подивилися на Бленуце і залишили його осторонь. Повернемося до нього, раптом що. Окрім мене, його ніхто більше не переглядав.
Зараз я почув, що Бленуце запропонували одразу президенту. По ньому був запит у плані, чи його знають. Сказали, що знають, що ніби непоганий. І все.
Далі, як я чув, рішення приймалося на рівні президента. Скаутський відділ не перевіряв цю інформацію.
У моєму розумінні це помилка, але проблема не зовсім у цьому. Це про систему, яка працює саме так. Ці помилки б’ють по іміджу та імені клубу, – сказав Кравець у інтервʼю журналісту Ігорю Бурбасу.
Нагадаємо, що Динамо 3 вересня оголосило про трансфер Владислава Бленуце та підписання з 23-річним румунським нападником п’ятирічного контракту. Згодом стало відомо, що новачок киян у своєму TikTok робив репости, зокрема промови пропагандиста Володимира Соловйова та відео з саундтреком серіалу Бригада. У клубі заявляли, що не встигли перевірити всю інформацію про нападника, оскільки підписували його в останній момент.
