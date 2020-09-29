"Ліга чемпіонів? Зараз у команди є великі шанси кваліфікуватися до групового етапу. Це дуже важливо для клубу і його репутації, для всіх футболістів. Пограти в цьому турнірі – це неоціненний досвід. Вже зроблені два величезних кроки. Сподіваюся, завтра буде зроблено третій. Цього я їм щиро бажаю.

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Думаю, сьогодні ключову роль в Динамо грає тренер. Навіть з нинішнім складом я не бачу причин, через які Динамо не зможе нав'язати Шахтарю боротьбу в чемпіонаті. Думаю, в цьому сезоні боротьба за перше місце буде набагато цікавіше.

Це стосується і Ліги чемпіонів. З такою організацією гри в цьому турнірі можна домагатися результатів. Я не кажу, що Динамо буде боротися за чвертьфінал або півфінал. Однак не бачу причин, щоб виступити негідно", – цитує Артема Кравця Footballua.tv.

Нагадаємо, матч відповідь плей-офф кваліфікації ЛЧ Динамо – Гент відбудеться 29 вересня, початок о 22:00. У першій зустрічі кияни здолали бельгійців (2:1).

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