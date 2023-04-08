"Чи здивований я, що футболіст, якого називали найбільшим українським футбольним талантом, поїхав у Жирону? Це не повинно було бути так. Але зважаючи на обставини і на те, як складалась його кар'єра протягом останніх років, це логічно.

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Топ-клуби дивляться на стабільність футбольного рівня. Вони розуміють, що це ризикована ситуація, що гравцю, який ніколи не грав за кордоном, знадобиться час. Та й взагалі не факт, що щось вийде.

Останніми роками Циганков показував недостатньо, щоб перейти в команду рівня Севільї. Тому трансфер в Жирону логічний", – сказав Кравець в інтерв'ю Вацко Live.

Нагадаємо, Циганков перейшов у Жирону у зимове трансферне вікно за 5 млн євро і за короткий час став чи не найважливішим гравцем команди. У восьми матчах українець встиг забити 3 голи і віддати 3 асисти.

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