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Кравець оформив дубль за Кайсеріспор, Кучер віддав розкішний асист

20:14 1024 Читать на русском
Кравець оформив дубль за Кайсеріспор, Кучер віддав розкішний асист
Артем Кравець / ФК Кайсеріспор

Форвард Кайсеріспора Артем Кравець оформив дубль у ворота клубу Алтай Ізмір у матчі 1/16 фіналу Кубка Туреччини.

Артем Кравець вийшов у старті в матчі-відповіді 1/16 фіналу Кубка Туреччини проти Алтай Ізмір.

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Спочатку Артем вдало пробив головою після подачі з флангу на 37-й хвилині, а під кінець зустрічі, на 82-й хвилині, Олександр Кучер ефектно закинув м'яч до штрафного, а Кравець зумів його обробити та пробити в кут.

У підсумку, Кайсеріспор здобув легку перемогу з рахунком 4:1.

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Теги
Відеоновини Олександр Кучер Олександр Кучер Артем Кравець Артем Кравець Туреччина Кайсеріспор Кайсеріспор Алтай Ізмір
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