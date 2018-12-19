Кравець оформив дубль за Кайсеріспор, Кучер віддав розкішний асист

Форвард Кайсеріспора Артем Кравець оформив дубль у ворота клубу Алтай Ізмір у матчі 1/16 фіналу Кубка Туреччини.

Артем Кравець вийшов у старті в матчі-відповіді 1/16 фіналу Кубка Туреччини проти Алтай Ізмір.

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Спочатку Артем вдало пробив головою після подачі з флангу на 37-й хвилині, а під кінець зустрічі, на 82-й хвилині, Олександр Кучер ефектно закинув м'яч до штрафного, а Кравець зумів його обробити та пробити в кут.

У підсумку, Кайсеріспор здобув легку перемогу з рахунком 4:1.

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