Кравець офіційно став гравцем Леганеса

Захисник Луго Василь Кравець офіційно перейшов в Леганес.

Українець підписав з іспанським клубом контракт до літа 2023 року, повідомляє офіційний сайт Леганеса. Василь обрав у новій команді 7-й номер.

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Раніше повідомлялося, що Леганес заплатить за перехід 21-річного захисника 2 млн євро, сума буде розділена між Карпатами і Луго.

У поточному сезоні Кравець в складі Луго провів 16 матчів, в яких зробив 2 результативні передачі.

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Варто нагадати, що в складі Леганеса на правах оренди з Реала виступає ще один українець Андрій Лунін.