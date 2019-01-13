Кравець офіційно став гравцем Леганеса

Англія — 22:50 3345
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Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: геній Де Хеа продовжив переможну серію Сульшера, а "шпори" не заслужили поразки
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Барселона розгромила Ейбар і відновила 5-очкову перевагу над АтлетікоІспанія — 21:21 491
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Фабрісіано Гонсалес став новим головним тренером КарпатУкраїна — 18:22 5880
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Коноплянка може замінити екс-зірку Ліверпуля – Бешикташ запитав Шальке про стан українцяТуреччина — 17:05 2378
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"Зозуля коштує мільйони" та веде в історію: іспанські ЗМІ про гол українця в Альбасете і нові 3 питання до суддівстваІспанія — 14:48 9693
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