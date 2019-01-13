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Кравець офіційно став гравцем Леганеса

22:20 1078 Читать на русском
Кравець офіційно став гравцем Леганеса
Василь Кравець / фото із соцмереж

Захисник Луго Василь Кравець офіційно перейшов в Леганес.

Українець підписав з іспанським клубом контракт до літа 2023 року, повідомляє офіційний сайт Леганеса. Василь обрав у новій команді 7-й номер.

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Раніше повідомлялося, що Леганес заплатить за перехід 21-річного захисника 2 млн євро, сума буде розділена між Карпатами і Луго.

У поточному сезоні Кравець в складі Луго провів 16 матчів, в яких зробив 2 результативні передачі.

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Варто нагадати, що в складі Леганеса на правах оренди з Реала виступає ще один українець Андрій Лунін.

Теги
Українці за кордоном Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Леганес Леганес Василь Кравець Василь Кравець Головне Іспанія
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