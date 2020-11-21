"Думаю, зараз ніхто не знає, яке рішення буде ухвалено. Я також дізнаюся інформацію з офіційних джерел.

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І, як я розумію, рішення буде ухвалюватись на рівні УЄФА. А це така структура, на яку ніхто не може вплинути. Як вони вирішать – так і буде. І, думаю, оскарженню це рішення не підлягатиме. Подивимося", – цитує Кравця Sport.ua.

Нагадаємо, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу у таборі "синьо-жовтих". Пізніше УАФ заявила, що збірна готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями, проте підопічні Шевченка вирушила додому. Тепер обидві команди чекають рішення УЄФА.

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