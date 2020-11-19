"Я задоволений усім. Мені дуже комфортно в Коньяспорі, тому що головний тренер досить давно хотів бачити мене у своїй команді. І також клуб з Коньї хотів мене бачити у себе. Переговори велися ще до пропозиції від Динамо. Просто, коли мені надійшла пропозиція від Динамо, я всі переговори з турецькими клубами скасував і відразу ухвалив рішення повертатися в Київ.

Кравець: Я хотів бути основним нападником Динамо, в якого вірять

Коли вирішував покинути Динамо через відсутність ігрової практики, я знову зв'язався з Коньяспором і ми оперативно про все домовилися. Я всім задоволений, мені дуже подобається колектив, організація в клубі. Тут все на дуже високому рівні. Я вже трохи знаю турецький футбол, знаю, як тут все відбувається. І колектив у нас прекрасний. Це позначається і на результатах.

Що значить – хочу чи не хочу ще раз повернутися в Динамо? Це таке питання – спірне. У своїй родині я говорив, що це однозначно пройдений етап. В принципі, я вже не думав і не розраховував, що таке може повторитися. Але в підсумку це повторилося. Зараз для себе, я думаю, що це неможливо. Але, напевно, ніколи не говори ніколи. Подивимося, як воно буде. Я думаю, що навряд чи, але загадувати не хочу, тому що в футболі, напевно, все можливо", – цитує Кравця Sport.ua.

"Мрію повернутися у збірну України": Артем Кравець – про новий клуб, пошуки квартири і шанси Динамо в Лізі чемпіонів