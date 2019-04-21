Кравець: Не розумію, навіщо у Туреччині VAR

Форвард Кайсеріспора Артем Кравець прокоментував підсумок матчу чемпіонату Туреччини проти Галатасарая.

Зазначимо, що у звітному матчі український форвард зумів відкрити рахунок, але Кайсеріспор програв з рахунком 1:3. Один із своїх голів Галатасарай забив гол з пенальті на 42-й хвилині.

Гол Кравця не допоміг Кайсеріспору уникнути поразки від Галатасарая

Окрім цього, на 38-й хвилині одноклубник Кравця Лопес отримав жовту картку та залишив Кайсеріспор вдесятьох. Цей момент і став ключовим у звітній зустрічі.

Зазначимо, що Кравець після матчу у Instagram обурився: "Важка гра.... Не розумію, навіщо у Туреччині VAR?! Був радий тебе бачити, Юнес Беланда", – написав українець.

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