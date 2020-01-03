Кравець не планує покидати Кайсеріспор

Екс-нападник збірної України Артем Кравець найближчим часом не планує змінювати місце роботи.

Нападник турецького Кайсеріспора Артем Кравець звернувся до всіх уболівальників на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. Українець подякував фанатам за шалену підтримку і пообіцяв, що залишатиметься у команді й надалі і зробить все можливе, аби досягти зі своїм клубом поставлених цілей.

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"Шановні фанати Кайсеріспора! Мені було дуже приємно бачити, скільки людей підтримували мене! Я зрозумів, що справді потрібен своїй команді! Я залишаюсь з вами! Я повністю зосереджений на тому, аби продовжувати допомагати клубу! Я зроблю все можливе, щоб ми досягли наших цілей!" – написав Кравець в Instagram.

Нагадаємо, український легіонер перейшов у турецький клуб з київського Динамо у січні 2018 року за 2 млн євро.

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