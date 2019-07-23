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Кравець: Не думаю щодо повернення в Динамо

21:52 1094 Читать на русском
Кравець: Не думаю щодо повернення в Динамо
Артем Кравець / Fotomaç

Нападник турецького Кайсеріспора Артем Кравець розповів, чи збирається повертатись в київське Динамо.

"Зараз не думаю про повернення в Динамо. Якщо питання постане, то звичайно, буду серйозно його розглядати. На даний момент не бачу себе в Динамо.

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По-перше, я не бачу себе в Україні в якихось командах нижче рівня Динамо. А воно вже обрало інший напрямок. Це керівництву клубу вирішувати.

Коли я покидав клуб, було 4 нападники – Мбокані, Мораєс, Бєсєдін і я. Не розумію, як з четвірки залишився тільки Бєсєдін. Динамо входило в сезон з одним нападаючим – дивно для команди такого рівня", – розповів Кравець.

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