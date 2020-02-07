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Кравець: Не думаю, що сильно поступався конкурентам в Леганесі

09:20 285 Читать на русском
Кравець: Не думаю, що сильно поступався конкурентам в Леганесі
Василь Кравець / ФК Луго

Український захисник Василь Кравець, права на якого належать Леганесу, розповів про причини свого повернення у Луго, який виступає у Сегунді.

"Чому в поточному сезоні не заладилося в Леганесі? Важко дати однозначну відповідь. Було багато нюансів. Один з них – конкуренція. Це битва за місце під сонцем, кожен хоче грати в Ла Лізі. Я не думаю, що сильно поступався, але таким було рішення тренера.

У мене були й інші пропозиції, але Луго мій дім, – Кравець прокоментував повернення у Сегунду

В Луго дуже хочу отримати ігрову практику і допомогти команді піднятися в турнірній таблиці. А влітку, після повернення в Леганес, проявити себе на літніх зборах і довести обгрунтованість своїх зазіхань на місце в складі", – цитує Кравця zbirna.com.

Нагадаємо, в поточному сезоні до переходу в Луго на правах оренди Кравець зіграв за Леганес лише 1 матч в Кубку Іспанії. Його контракт з Леганесом розрахований до літа 2023 року.

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Теги
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