Кравець не допоміг Луго зупинити одного з лідерів Сегунди – фланг українця тріщав по швах

Український фулбек Василь Кравець провів посередній матч за Луго, а його команда поступилася Уесці (2:1) в 25-му турі Сегунди.

Іспанія. Сегунда 2019/20, 25-й тур

Уеска – Луго – 2:1

Голи: Мір, 47, Дьяло, 54 (аг) – Лопес, 32

Василь Кравець вдруге поспіль з'явився в стартовому складі Луго після повернення з Леганеса. Галісійці поїхали в гості до Уески, але не створили сенсацію. Українець відіграв увесь матч зліва в обороні.

Луго – Альбасете: Кравець отримав овації стоячи, Зозуля втратив найкращий шанс, але став лідером креативу, жахи VAR

Вже в дебюті зустрічі Кравець добре зіграв на перехопленні та започаткував атаку з гострим ударом Еррери. У першому таймі декілька разів навісив у чужий штрафний майданчик, але його партнери не зуміли відгукнутися (в підсумку 5 з 6 кросів неточні), за винятком одного епізоду. Здійснював непогані ривки по флангу завдяки дриблінгу (3 вдалі спроби), однак не завжди встигав на діагоналі.

Луго намагався починати атаки від власних воріт, а Кравець брав активну участь у білд-апі та розганяв наступи. Щоправда, якщо з короткими пасами все було в порядку, то закидання від Василя в передню лінію вкрай рідко знаходили адресатів. На 32-й хвилині команда українця повела в рахунку, коли Леуко подав, а Лопес з місця точно послав м'яч у дальній кут.

Карта передач Кравця:

Робота Кравця на оборону залишала бажати кращого. Головна претензія – він дуже пасивно зустрічав опонентів на фланзі. Уеска регулярно загострювала подачами з зони його відповідальності. На старті другого тайму це коштувало Луго пропущеного м'яча. Василь не зблизився з Ріко та дозволив йому прострілити у штрафний майданчик – м'яч прилетів до Рафаеля Міра, а той зрівняв рахунок.

Уеска по перерві методично тиснула на фланг українця, а Луго там раз у раз провалювався. На 54-й хвилині господарі вийшли вперед, вкотре розірвавши ту зону. Кравець другу половину зустрічі розпочав вище, тому затримався на чужій половині, а Уеска провела реактивну атаку. Однак крос з флангу не був настільки гострим – дико помилився Дьяло, який спершу промахнувся по м'ячу, а потім від його руки сфера залетіла у сітку.

Кравець двічі переривав навіси у власний штрафний майданчик, але знову і знову дозволяв Уесці розгулятися. Його фланг тріщав по швах – суперник у другому таймі розвивав там понад 50% атак. Василь дав себе обіграти, виправився блоком, але з того кутового господарі ледь не зняли всі питання в матчі. Українець думав виключно про оборону.

Захисна карта Кравця:

Уеска ще трішки поганяла Василя та його партнерів, а Луго взагалі нічого не запропонував у відповідь. У підсумку – заслужена перемога одного з лідерів Сегунди з рахунком 2:1. Уеска набрала 43 очки та залишилася на третьому місці, а Луго з 25 балами продовжує боротьбу за виживання (18 сходинка).

Кравець мав дуже багато роботи в обороні та встиг набити непогані показники: 6 виноси, 3 відбирання, 3 перехоплення, виграв 72% єдиноборств. Звідси пристойна оцінка від статистичного порталу SofaScore – 7.1 (четвертий в команді). Але залишилося багато претензій до пасивності та позиційної гри українця в захисті.