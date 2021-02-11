У чвертьфіналі Кубка Туреччини Бешикташ лише у серії пенальті зумів здолати Коньяспор. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Туреччина, Кубок, 1/4 фіналу

Коньяспор – Бешикташ – 2:3 (основний час – 1:1)

Голи: Бардакчі, 18 – Ез'якуп, 13

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Лідер турецької Суперліги – Бешикташ – у кубковому протистоянні забив шістнадцятій команді чемпіонату вже на початку матчу. Та за п'ять хвилин підопічні Айкута Коджамана змогли відігрались зусиллями Абдулкеріма Бардакчі.

Український форвард Артем Кравець з'явився на полі на 65-й хвилині і допоміг своїй команді вистояти в основний час. Овер-тайми також не принесли голів. Серію післяматчевих пенальті розпочинав саме наш легіонер – його постріл з одинадцятиметрового не досяг своєї цілі. Варто додати, що ще двоє одноклубників українця схибили, в той час як у Бешикташа лише один постріл не влучив у ціль.

Як наслідок, Коньяспор вилетів з Кубка Туреччини. Бешикташ у півфіналі зіграє з Істанбул Башакшехір.

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