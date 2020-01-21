Кравець не допоміг Кайсеріспору уникнути поразки у Кубку Туреччини – команда українця поступилася гранду

У матчі 1/8 Кубка Туреччини Фенербахче на власному полі впевнено обіграв Кайсеріспор і вийшов до наступної стадії турніру.

Кубок Туреччини, 1/8 фіналу, матч-відповідь

Фенербахче – Кайсеріспор – 2:0 (перший матч – 0:0)

Голи: Кадіоглу, 23, Ердінч, 45+1.

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Український форвард Артем Кравець вийшов у стартовому складі своєї команди і зіграв усі 90 хвилин з доданими. Господарі відкрили рахунок на 23 хвилині: Деніз Тюрюк потужно пробив зі штрафного, воротар Кайсеріспора невдало відбив м'яч, а 20-річний хавбек Кадіоглу був першим на добиванні. Наприкінці першого тайму Фенербахче забив вдруге – стамбульці розіграли красиву комбінацію, яку результативним ударом завершив Ердінч.

Після перерви господарі впевнено втримали свою перевагу і вийшли до наступної стадії турніру. До слова, на 76 хвилині на поле вийшов словенець Міха Зайц, якого пов'язували з київським Динамо. Цей матч став для нього першим у 2020 році.

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