"Враження від повернення позитивні. Тільки, напевно, зараз до кінця відчув, що повернувся в команду. Дуже радий і сповнений енергії. Насправді, начебто нікуди не їхав. Повернувся, як до себе додому.

Динамо отримало суперника в 3 раунді та плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Чи сильно відрізняються навантаження в Динамо та в Туреччині? Набагато. У Динамо інтенсивність значно більша, а рівень гравців вищий, але в цьому і плюс – ставляться високі завдання стати чемпіонами і вийти в Лігу чемпіонів.

Мені здається, рівень топ-клубів України вище, ніж топ-клубів Туреччини в тактичному плані і побудові гри. Там більше емоційний футбол", – поділився Кравець в інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, форвард приєднався до Динамо на правах вільного агента, підписавши контракт терміном на 2 роки з опцією продовження.

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