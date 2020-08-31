Кравець назвав головну відмінність між турецьким та українським чемпіонатами
Форвард Динамо Артем Кравець розповів, що відрізняє УПЛ від чемпіонату Туреччини.
"Враження від повернення позитивні. Тільки, напевно, зараз до кінця відчув, що повернувся в команду. Дуже радий і сповнений енергії. Насправді, начебто нікуди не їхав. Повернувся, як до себе додому.
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Чи сильно відрізняються навантаження в Динамо та в Туреччині? Набагато. У Динамо інтенсивність значно більша, а рівень гравців вищий, але в цьому і плюс – ставляться високі завдання стати чемпіонами і вийти в Лігу чемпіонів.
Мені здається, рівень топ-клубів України вище, ніж топ-клубів Туреччини в тактичному плані і побудові гри. Там більше емоційний футбол", – поділився Кравець в інтерв'ю офіційному сайту Динамо.
Нагадаємо, форвард приєднався до Динамо на правах вільного агента, підписавши контракт терміном на 2 роки з опцією продовження.
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