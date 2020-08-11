"Зараз у мене немає великого бажання повертатися в Україну. Хотілося б ще пограти в Європі. Так, тут складніше, навіть дуже важко, але я відчуваю себе тут в рази спокійніше.

Динамо раптово перенесло свій товариський матч

Щодо ігрової практики, правда, є питання, але в плані життя і побуту я задоволений усім. Мені дуже комфортно жити в Європі.

Навіть якби мені знову запропонували перейти в Динамо, то я б знову відмовився. Вони мені вже раз робили пропозицію, отримали відмову, вдруге було б так само. Правда, думаю, вони б вже і не покликали", – сказав Кравець у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, Кравець – вихованець Карпат. У 2017 році українець перебрався в іспанський Луго. Взимку 2019 року Василь перейшов у Леганес, але минулої зими знову опинився в Луго – цього разу на правах оренди.

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