toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Кравець: Навіть якби мені знову запропонували перейти в Динамо – я б знову відмовився

16:17 - Читать на русском
Кравець: Навіть якби мені знову запропонували перейти в Динамо – я б знову відмовився
Василь Кравець / Фото з відкритих джерел

Український легіонер іспанського Леганеса Василь Кравець розповів про свої подальші плани.

"Зараз у мене немає великого бажання повертатися в Україну. Хотілося б ще пограти в Європі. Так, тут складніше, навіть дуже важко, але я відчуваю себе тут в рази спокійніше.

Динамо раптово перенесло свій товариський матч

Щодо ігрової практики, правда, є питання, але в плані життя і побуту я задоволений усім. Мені дуже комфортно жити в Європі.

Навіть якби мені знову запропонували перейти в Динамо, то я б знову відмовився. Вони мені вже раз робили пропозицію, отримали відмову, вдруге було б так само. Правда, думаю, вони б вже і не покликали", – сказав Кравець у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, Кравець – вихованець Карпат. У 2017 році українець перебрався в іспанський Луго. Взимку 2019 року Василь перейшов у Леганес, але минулої зими знову опинився в Луго – цього разу на правах оренди.

Результати жеребкування 2 раунду ЛЧ 2020/21 – важка доля Реброва, фарт Мілевського, коло суперників Динамо

blog_ava
Інтер переміг Байєр і вийшов у півфінал Ліги Європи: складнощі для Шахтаря, Еріксен як джокер Конте, а Лукаку – машина
05:55
7019
Теги
Динамо Динамо Леганес Леганес Луго Луго Українці за кордоном Василь Василь Кравець
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Син Рівалдо потрапив у сферу інтересів Динамо, – ЗМІ
    Україна — 10:557631 Син Рівалдо потрапив у сферу інтересів Динамо, – ЗМІ
4
год
:
59
хв
Вулверхемптон
22:00
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?