Колишній форвард Динамо та збірної України Артем Кравець може продовжити кар'єру в нижчому турецькому дивізіоні.

Український нападник Артем Кравець розмірковує над тим, аби покинути Коньяспор. Новим клубом нашого легіонера може стати Коджаеліспор, повідомляє Kocaeli Gazetesi.

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"Зелено-чорні" вже розпочали переговори з чинним клубом форварда. Якщо все пройде успішно, то Коджаеліспор зв'яжеться з агентом футболіста для завершення трансферу в найкоротші терміни.

До слова, потенційна команда Кравця виступає у Першій турецькій лізі (другий за силою дивізіон) і посідає у турнірній таблиці після 21-го туру чотирнадцяту сходинку.

Нагадаємо, Кравець виступає за Коньяспор з вересня 2020 року. У поточному сезоні провів за команду лише 1 матч у Кубку Туреччини. Його контракт з "орлами Анатолії" чинний до 30 червня 2022 року. Transfermarkt оцінює 32-річного гравця у 250 тисяч євро.

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