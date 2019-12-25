Кравець має претензії до Transfermarkt – український форвард наїхав на відомий портал

Нападник турецького Кайсеріспора Артем Кравець звернувся до представників відомого футбольного порталу.

Українець незадоволений інформацією щодо його травм, яку опублікував Transfermarkt.

Кравець знову забив за Кайсеріспор – команда українця розгромно програла одному з лідерів чемпіонату Туреччини

"Transfermarkt, ви публікуєте багато невірної інформації, перевіряйте її до того, як напишете! У мене не було двох останніх ушкоджень, які ви записали в мій профіль. Я намагався писати вам всюди, але ви не внесли ніяких змін! Видаліть дві останні травми з мого профілю, тому що це неправда! Перевіряйте інформацію до публікації, це ваша робота! P.S. Легкий забій плеча і пропуск одного тренування з командою – це не травма!" – написав Кравець в інстаграмі.

До слова, в поточному сезоні Кравець зіграв за Кайсеріспор 5 матчів у всіх турнірах і забив 3 голи.

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