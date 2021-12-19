Хіхонський Спортінг не зазнав проблем у матчі 21-го туру Сегунди проти Ібіци, а Василь Кравець відзначився результативною передачею.

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 21-й тур. Сегунда.

Ібіца – Спортінг Хіхон – 0:2

Голи: А. Гарсія, 14, Джурджевіч, 46

Хіхонці вийшли вперед на 14 хвилині, а Василь Кравець став співавтором забитого гола. Після розіграшу кутового українець заблокував удар суперника, а м'яч відскочив до Айтора Гарсії, який зі своєї половини вибіг на побачення з воротарем і впевнено його реалізував.

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Одразу по перерві Джорджевіч отримав передачу зі своєї половини та класно пробив у дальній верхній кут, поставивши крапку в зустрічі.

Таким чином, Спортінг Хіхон набрав 27 пунктів та розташувався на 10 місці, Ібіца з 25 очками залишилась шістнадцятою.

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