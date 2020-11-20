"Я задоволений всім. Мені дуже комфортно в Коньяспорі, тому що головний тренер досить давно хотів бачити мене у своїй команді. Клуб із Коньї також хотів мене бачити у себе.

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Переговори велися ще до пропозиції від Динамо. Просто, коли мені надійшла пропозиція від Динамо, я всі переговори з турецькими клубами скасував і відразу прийняв рішення повертатися в Київ.

Коли приймалося рішення відходу з Динамо через відсутність ігрової практики, я знову зв'язався з Коньяспором і ми оперативно про все домовилися. Я всім задоволений, мені дуже подобається колектив, організація в клубі. Тут все на дуже високому рівні.

Я вже трохи знаю турецький футбол, знаю, як тут все відбувається. І колектив у нас прекрасний. Це відображається і на результатах", – розповів Кравець у інтерв'ю Sport.ua.

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