Захисник Василь Кравець радий можливості знову спробувати свої сили в Іспанії.

"Радий розпочати новий етап в Хіхоні. Приїхав в це прекрасне місто, наповнене мріями. Буду з великим бажанням насолоджуватися стадіоном Ель Молінон і боротися за максимальні результати зі Спортінгом.

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Знаю підтримку фанів клубу і тепер хочу насолоджуватися нею на повну. Дякую за теплий прийом", – написав Кравець в Instagram.

Нагадаємо, контракт українця досі належить Леганесу, однак минулий сезон він проводив у оренді за Лех.

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