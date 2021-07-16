Кравець із захватом прокоментував свій перехід в хіхонський Спортінг
16 липня 15:40 - Читать на русском
Захисник Василь Кравець радий можливості знову спробувати свої сили в Іспанії.
"Радий розпочати новий етап в Хіхоні. Приїхав в це прекрасне місто, наповнене мріями. Буду з великим бажанням насолоджуватися стадіоном Ель Молінон і боротися за максимальні результати зі Спортінгом.
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Знаю підтримку фанів клубу і тепер хочу насолоджуватися нею на повну. Дякую за теплий прийом", – написав Кравець в Instagram.
Нагадаємо, контракт українця досі належить Леганесу, однак минулий сезон він проводив у оренді за Лех.
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