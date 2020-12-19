Лех поступився Віслі в рамках 14-го туру чемпіонату Польщі. Звіт про матч за участю двох українців читайте на "Футбол 24".

Польща, 14 тур

Лех – Вісла – 0:1

Гол: Блащиковскі, 68

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Відразу обидва українці вийшли у стартовому складі Леха. Таке трапляється не часто, але зиску команда Бодана Бутка та Василя Кравця не отримала. Лех мінімально програв менш статусному супернику.

Перемогу гостям приніс вже легендарний Якуб Блащиковскі. Колишній хавбек Борусії Д минулого року врятував Віслу від зникнення, разом з кількома бізнесменами викупивши клуб. Однак 35-річний ветеран не зосередився на роботі в кабінетах, а час від часу виходить на футбольне поле. Сьогодні це вийшло результативно. Саме Блащиковскі забив єдиний гол у звітній зустрічі.

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Ця перемога дозволила Віслі набрати 13 очок та здійснити ривок з передостаннього на 12 місце в турнірній таблиці Екстракляси. У Леха залишилося 17 залікових пунктів та 8-ма позиція.