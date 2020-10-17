Чемпіонат Туреччини 2020/21, 5-й тур

Різеспор – Анкарагюджю – 5:3

Голи: Фернанду, 19, Болдрін, 45+1, Ремі, 55, (пен.), 62, (пен.), 78 – Пейнтсіл, 6, 16, Бревен, 44

Вилучення: Потук, 45+3 (Анкарагюджю)

Коньяспор – Єні Малатьяспор – 1:1

Голи: Кравець, 84 – Явру, 59

Різеспор із Морозюком у складі в божевільному матчі перестріляв Анкарагюджю. Гості вийшли вперед вже на 6 хвилині, а на 16-ій подвоїли перевагу – обидва голи забив Пейнтсіл. Фернанду один м'яч відіграв уже за три хвилини. Перед перервою команди знову запалили – Бревен збільшив перевагу Анкарагюджю, однак Болдрін знову її скоротив, а Потук побачив перед собою другу жовту. У другій половині Ремі двічі реалізував пенальті, а потім забив із гри, принісши перемогу команді Морозюка, який провів на полі повний матч.

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Коньяспор на останніх хвилинах врятувався у матчі проти Єні Малатьяспора. Гості вийшли вперед на початку другої половини, Явру замкнув подачу Куеви зі штрафного з лівого флангу. Але на останніх хвилинах Артем Кравець на 84 хвилині врятував нічию, у красивому стрибку замкнувши головою скидку Скубіца. Українець майже одразу був замінений, а команди так і завершили унічию.

Таким чином, Коньяспор набрав 6 очок та піднявся на 10 місце, Єні Малатьяспор з 5 пунктами залишився п'ятнадцятим. Різеспор піднявся на 14 сходинку, також маючи 5 залікових балів у активі, Анкарагюджю з 1 пунктом залишився на дні турнірної таблиці.

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