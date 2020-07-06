Кравець забив Бешикташу – сенсаційний результат битви екс-динамівців в Туреччині

Кайсеріспор Артема Кравця сенсаційно обіграв Бешикташ в рамках 30-го туру чемпіонату Туреччини. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини, 30 тур

Кайсеріспор – Бешикташ – 3:1

Голи: Акар, 51, 83, Кравець, 86 – Хатчінсон, 74

Український нападник Кайсеріспора вийшов у стартовому складі своєї команди, відіграв увесь матч та відзначився забитим голом. За Бешикташ всі 90 хвилин відіграв екс-динамівець Домагой Віда.

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Гості прогнозовано володіли ініціативою та виглядали значно цікавіше, однак першими на початку другого тайму забили господарі. Енвер Шахін виборов м'яч поблизу штрафного суперника і викотив під удар Акару, а той не промахнувся – 1:0.

Бешикташ відповів через 23 хвилини – Кевін-Прінс Боатенг вирізав блискучу передачу на дальню стійку, де її замкнув Хатчінсон. Проте, радість "орлів" була недовгою. Все той же Хасан Акар створив шедевр. Турок виконував штрафний на лівому фланзі і зумів закрутити м'яч за комірець голкіперу. Добив Бешикташ Кравець – українець скористався помилкою захисників, вийшов віч-на-віч з воротарем і покотив м'яч точнісінько під дальню стійку. Для Артема цей гол став 6-м у 15-ти матчах сезону турецької Суперліги.

Завдяки цій перемозі Кайсеріспор набрав 31 очко і покинув зону вильоту, у Бешикташа залишилося 50 залікових пунктів і 5-та сходинка у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

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