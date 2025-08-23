Колишній нападник Динамо Артем Кравець оголосив, що більше не працює у структурі київського клубу. Про це він повідомив у своєму Instagram, опублікувавши емоційне звернення до вболівальників.

"Динамо – це мій дім і завжди ним буде. Я дійсно хотів і точно знаю, що міг би багато чого зробити, але... Мені дуже шкода, що це не потрібно. Якщо говорити відверто, то я дуже сильно прагнув допомогти вийти на новий рівень у всіх напрямках, але бачення керівництва клубу не співпало з моїми поглядами. Я залишаюсь фанатом Динамо назавжди. Дякую за все", – написав Кравець.

У 2023 році він був призначений радником президента Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу. Тепер, після двох років роботи, Кравець залишає клуб.

Як гравець Динамо, Кравець провів за команду 144 матчі та забив 43 голи.

