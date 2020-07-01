Кравець допоміг Луго обіграти прямого конкурента і перервати безвиграшну серію

Луго на своєму полі обіграв Нумансію в рамках 37-го туру Сегунди. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Сегунда, 35 тур

Луго – Нумансія – 3:1

Голи: Баррейро, 12 (п), Дьяло, 48, Карільйо, 90+3 – Матеу, 64

Луго, за який виступає Василь Кравець, провів дуже важливий матч у контексті боротьби за виживання. "Біло-червоні" приймали Нумансію, яка перед звітним туром мала лише на три очки більше. Господарі вийшли вперед вже на 12-й хвилині завдяки пенальті, який реалізував Баррейро. Відразу по перерві Дьяло збільшив перевагу Луго, потім за Нумансію забив Матеу, а фінальний рахунок зафіксував Карільйо – 3:1. Луго зумів перервати безвиграшну серію, яка налічувала уже 4 поєдинки.

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Український легіонер господарів вийшов на поле у стартовому складі і відіграв лише перший тайм. За оцінками Sofa Score, Кравець (6,4) став одним із найгірших у поєдинку. Василь за 45 хвилин лише 16 разів доторкнувся до м'яча, віддав 8 пасів, половина з яких була неточною. В обороні двічі відібрав м'яч, та одного разу дав супернику себе обіграти один-в-один. Перед свистком на перерву ще й отримав жовту картку.

Після цього матчу Луго залишився у зоні вильоту (20 місце), маючи у своєму активі 41 очко. У Нумансії така ж кількість залікових пунктів, але 19-а сходинка завдяки кращим додатковим показникам.