Туреччина, Суперліга, 31-й тур

Антальяспор – Ерзурум – 3:1

Голи: Фреді, 54, Байракдар, 66, Балджі, 70 – Шаешуе, 39

Коньяспор – Аланьяспор – 1:0

Гол: Чікалеші, 13

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Середняк турецької першості Антальяспор на власному полі приймав одного з аутсайдерів турніру Ерзурум. Гості, у складі яких з перших хвилин вийшов українець Богдан Бутко, наприкінці першого тайму зуміли вийти вперед – мароканський форвард Аатіф Шаешуе з меж штрафного потужно пробив по воротах, голкіпер м'яч відбив, однак не зміг його приборкати і лише змінив траекторію польоту сфери.

По перерві господарі взялись до справи і протягом 16 хвилин оформили хет-трик. Спочатку французький захисник Ерзурума Лео Швеклен послизнувся, приймаючи м'яч, і подарував його ангольському півзахиснику Фреді. Згодом партнери вивели віч-на-віч з голкіпером гостей Гокденіза Байракдара. А на завершення Бун'ямін Балджі увімкнув "режим Мессі" і з району одинадцятиметрової позначки завершив розгром суперника. Наш легіонер провів на полі увесь матч і записав собі у пасив жовту картку на 16-й хвилині поєдинку.

В іншому матчі Коньяспор забив у ворота претендента на єврокубки – Аланьяспора – вже на 13-й хвилині: Сокол Чікалеші влучно пробив головою після подачі з кутового. На 75-й хвилині на полі з'явився Артем Кравець, який намагався тримати у тонусі захист суперника і змушував їх не думати про напад. Як наслідок, господарі, в тому числі і завдяки нашому легіонеру, здобули надважливі три очки і піднялись в середину турнірної таблиці Суперліги.

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