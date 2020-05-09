Леганес поділився на дві частини через Зозулю – Кравець відбивався від нападок

Захисник Луго Василь Кравець зізнався, що конфлікт Романа Зозулі з фанатами Райо Вальєкано вплинув і на нього.

Нагадаємо, у грудні минулого року фанати Райо Вальєкано вигукували непристойні гасла на адресу Романа Зозулі під час матчу з Альбасете. Поєдинок був перерваний після першого тайму.

"Жодні фанати не підтримують сильно ультрас Райо Вальєкано. Тільки читав у новинах, що вони і цей депутат (Пабло Іглесіас – прим.) засуджують Зозулю. Але більшість депутатів, клубів, гравців – за нього.

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Звичайно, у Леганесі були такі гравці, які говорили, що підтримують Райо Вальєкано. Говорили, що Зозуля – расист, доводили мені. Перший час я з ними сперечався, доводив. А потім подумав – що я їм доведу, якщо вони самі не хочуть слухати жодних виправдань чи фактів з приводу Роми. І я забив. Добре, думайте, що хочете, мені байдуже. Коли вони мене запитували, чи підтримую я Зозулю, то казав, що підтримую. Все це почалося, коли зірвався матч.

До мене були претензії щодо Зозулі, тому що я теж українець. Щоб я йому сказав повидаляти якісь фотографії, щоб він цього більше не робив, якщо хоче грати у футбол, а я це слухав. У нас команда поділилася на дві частини. Одні підтримували мене, інші – Райо Вальєкано", – розповів Кравець в ефірі Instagram Play Pro.

До слова, Кравець виступає за Луго на правах оренди з Леганеса. Захисник провів у Сегунді 6 матчів та віддав 1 асист.

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