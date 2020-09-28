Форвард Коньяспора Артем Кравець, який нещодавно покинув Динамо, оцінив призначення Мірчі Луческу головним тренером киян та розповів про особливості тренувань.

"Від Луческу дуже хороші враження. Я на собі відчув, що це дуже хороший фахівець. Я розумію фанатів, які налаштовані негативно. Слова, які були сказані раніше, складно забути й пробачити. Сподіваюся, вони знайдуть діалог.

Кравець відзначився майстерним голом у турецькій Суперлізі – відео дубля українця

Зараз Луческу всією душею працює на благо київського Динамо. Думаю, це величезний бонус всім молодим футболістам. Їм потрібно слухати кожне його слово, черпати кожну деталь. Він дуже рідко дає інформацію, яка непотрібна.

За цей місяць, враховуючи всю мою кар'єру, деякі деталі я відкрив для себе вперше. У мене справді хороші враження. Думаю, Динамо влучило в яблучко з цим призначенням", – цитує Артема Кравця Footballua.tv.

Нагадаємо, форвард нещодавно покинув Динамо та приєднався до Коньяспора. У дебютному для себе матчі за турецький клуб Артем Кравець відзначився дублем та асистом.

Кравець порвав Бешикташ і показав, хто як тренується в Динамо – дані приголомшують