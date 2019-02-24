Кравець дебютує в Прімері за Леганес, Лунін знову в запасі – пряма трансляція матчу

Український захисник Василь Кравець проводить перший офіційний матч в іспанській еліті.

Василь Кравець потрапив у стартовий склад Леганеса на матч 25-го туру Прімери проти Валенсії. Це дебют у Ла Лізі для 21-річного захисника збірної України.

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Кравець взимку перейшов з Луго в Леганес і вже грав за нову команду в Кубку Іспанії проти Реала. Однак за останній місяць він не потрапляв навіть до заявки Маурісіо Пеллегріно на матчі чемпіонату.

Основний лівий вінгбек "пепінерос" Хонатан Сілва має проблеми зі здоров'ям, тому Кравець отримав шанс проявити себе. Українець займе позицію на лівому фланзі в схемі 3-5-2. Андрій Лунін знову опинився на лаві запасних Леганеса.

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Стартовий склад Леганеса:

ALINEACIÓN | ¡Estos son los valientes pepineros que defenderán en la mañana de hoy el sueño de una ciudad! #VamosLega #LeganésValencia pic.twitter.com/C8vUNLUIwV — C.D. Leganés (@CDLeganes) 24. Februar 2019

Пряма відеотрансляція матчу Леганес – Валенсія: