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Кравець дебютує в Прімері за Леганес, Лунін знову в запасі – пряма трансляція матчу

12:36 866 Читать на русском
Кравець дебютує в Прімері за Леганес, Лунін знову в запасі – пряма трансляція матчу
Василь Кравець у Леганесі

Український захисник Василь Кравець проводить перший офіційний матч в іспанській еліті.

Василь Кравець потрапив у стартовий склад Леганеса на матч 25-го туру Прімери проти Валенсії. Це дебют у Ла Лізі для 21-річного захисника збірної України.

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Кравець взимку перейшов з Луго в Леганес і вже грав за нову команду в Кубку Іспанії проти Реала. Однак за останній місяць він не потрапляв навіть до заявки Маурісіо Пеллегріно на матчі чемпіонату.

Основний лівий вінгбек "пепінерос" Хонатан Сілва має проблеми зі здоров'ям, тому Кравець отримав шанс проявити себе. Українець займе позицію на лівому фланзі в схемі 3-5-2. Андрій Лунін знову опинився на лаві запасних Леганеса.

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Стартовий склад Леганеса:

Пряма відеотрансляція матчу Леганес – Валенсія:

Іспанія25 турМунісіпаль де Бутарке (Мадрид)

Леганес - Валенсія: Неділя 24 лютого 2019

Леганес

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0 : 1
Валенсія
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