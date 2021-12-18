Сегунда, 21 тур

Ібіца – Спортінг Х – 2:0

Голи: Гарсія, 14, Джурджевіч, 46

Хіхонці прибули на Балеарські острови, маючи за плечима безвиграшну серію із десяти матчів у чемпіонаті. У Ібіци таких було лише чотири. Зрештою, перемогти вдалося гостям.

Ференцварош у першому матчі без тренера обіграв Гонвед – команда Зубкова стала зимовим чемпіоном

Спортінг забив по голу в кожному з таймів. Співавтором першого взяття воріт став Василь Кравець. Український захисник після кутового біля власних воріт був першим на м'ячі та запустив у прорив Гарсію. Останній зробив усе якнайкраще.

До слова, ще один наш земляк – Богдан Мілованов – вийшов на заміну незадовго до фінального свистка.

Рома показово розбила Аталанту – знакова перемога Моурінью, невдале повернення Маліновського