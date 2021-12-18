Кравець асистом на переможний гол допоміг Спортінгу перервати 10-матчеву безвиграшну серію
Хіхонський Спортінг обіграв Ібіцу в рамках 21-го туру Сегунди. Василь Кравець віддав гольову передачу.
Сегунда, 21 тур
Ібіца – Спортінг Х – 2:0
Голи: Гарсія, 14, Джурджевіч, 46
Хіхонці прибули на Балеарські острови, маючи за плечима безвиграшну серію із десяти матчів у чемпіонаті. У Ібіци таких було лише чотири. Зрештою, перемогти вдалося гостям.
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Спортінг забив по голу в кожному з таймів. Співавтором першого взяття воріт став Василь Кравець. Український захисник після кутового біля власних воріт був першим на м'ячі та запустив у прорив Гарсію. Останній зробив усе якнайкраще.
До слова, ще один наш земляк – Богдан Мілованов – вийшов на заміну незадовго до фінального свистка.
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