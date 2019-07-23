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Кравець – про натуралізацію: У Мораєса не може бути особливих почуттів до України

15:33 824 Читать на русском
Кравець – про натуралізацію: У Мораєса не може бути особливих почуттів до України
Артем Кравець / фото із соцмереж

Новим героєм випуску програми "Легіонер" з Віктором Вацком став нападник турецького Кайсеріспора Артем Кравець, який оцінив натуралізацію гравців для збірної України.

"Натуралізація в збірній з точки зору футбольної складової – це однозначно плюс. Але я не розумію, це не футбольний клуб, це країна. За виступи ти не отримуєш гроші, не їздиш туди грати за зарплату. Тобі туди можна не їхати в принципі, відмовитися.

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Для мене – це честь країни, я розумію, за кого я граю. За людей, країну, я тут народився, прожив, мені хочеться їй допомагати. Упевнений, що у Мораєса немає таких почуттів, їх не може бути.

Він сильний нападник, питань немає. І справа не в конкуренції, сьогодні грає він, завтра я, і ми допомагаємо збірній досягати цілей. У мене немає думки, що він прийшов на моє місце", – сказав Кравець.

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