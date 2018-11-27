Кравченко: Зустрічався з Ярмоленком у Лондоні, розмовляли понад 5 годин

Хавбек СК Дніпро-1 Сергій Кравченко розповів про зустріч з вінгером Вест Хема і збірної України Андрієм Ярмоленком.

"Ми з Ярмоленком вчора зустрічалися. Говорили про все. П'ять годин! Найголовніше, що у нього гарний настрій.

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Ярмола – сильний. Він впорається і буде ще забивати голи в найкращій футбольній лізі світу. У Лондоні йому і його родині подобається. Тут, звичайно, красиво.

Я хоч і не любитель музеїв, але ми з дружиною парочку місць вже відвідали. З ранку – на пробіжку. Вчора пробігли по парку 10 кілометрів – відпустка хоч тільки і почалася, але я без діла сидіти не можу. Мені це в радість, я себе не примушую. Зустрічалися з моїм двоюрідним братом – він тут уже давно. Розповів, куди краще піти і що подивитися. Такі у нас плани на день, а ввечері – Ліга чемпіонів...", – розповів Кравченко порталу Команда 1.

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